Підозри отримали 5 членів злочинної організації. Наразі встановлюють усіх осіб, які можуть бути також причетні до корупційної схеми.

Важливо Фігурував у кримінальних справах і до війни: нові деталі у скандалі з Гринкевичами

Що встановили слідчі ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Гринкевичу – одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже 1 гривень. Їх викрили на оборудці із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Зокрема, встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Під час розслідування було встановлено, що до виконання замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом й ніколи не виготовляли одяг – вони не мали ні виробничих, ні складських, ні будь-яких інших потужностей для виконання замовлення.

Така схема Гринкевича та його спільників завдала збитків у 934 мільйони гривень. Наразі бізнесмену та ще 4 членам злочинної організації повідомлено про підозри у:

шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (стаття 190 Кримінального кодексу України),

створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (стаття 255 Кримінального кодексу України).

ДБР оголосило підозри Гринкевичу та іншим членам корупційної схеми / Фото Державне бюро розслідувань

Максимальні санкції цих статтей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі усіх підозрюваних затримано. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, підозру отримав син Гринкевича, а також троє керівників підконтрольних їм компаній, які були залучені до схеми розкрадання коштів.