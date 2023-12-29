Цей бізнесмен є одним з головних постачальників Міністерства оборони. Чоловіка вже затримали.

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Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження,

– мовиться у повідомленні.

Деталі справи

Державне бюро розслідування ще декілька місяців тому відкрило кримінальне провадження. Мовилося про оборудки із закупівлями одягу та білизни для героїв ЗСУ. Відразу 23 тендери виграли компанії львівського бізнесмена.

Згодом слідство встановили, що до виконання оборонних замовлень залучили підприємства, підконтрольні бізнесмену. Раніше вони займалися будівництвом та – як наслідок – не мали жодних належних виробничих, складських та інших потужностей, необхідних, аби виготовляти та зберігати речі для потреб Міноборони.

Сума збитку, лише за попередніми даними, становила 1,2 мільярда гривень.

За даними правоохоронців, повністю невиконаними були 6 контрактів.

Окрім того, щонайменше за 7 договорами підприємства поставили лише невелику кількість товару. Водночас гроші отримали – за повний обсяг робіт.

Ще 8 договорів з горем пополовині виконали, однак з запізненням. Термін становив від 3 до 5 місяців.

Окрім того, аналіз виявив, що вартість товарів, які поставляли до Міноборони, – завищені. Наразі триває досудове розслідування. Тепер горе-бізнесмену загрожує до 8 років позбавлення волі.