Этот бизнесмен является одним из основных поставщиков Министерства обороны. Мужчину уже задержали.

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Взятка предлагалась при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства,

– говорится в сообщении.

Детали дела

Государственное бюро расследования еще несколько месяцев назад открыло уголовное производство. Речь шла о сделках с закупками одежды и белья для героев ВСУ. Сразу 23 тендера выиграли компании львовского бизнесмена.

Впоследствии следствие установило, что к выполнению оборонных заказов привлекли предприятия, подконтрольные бизнесмену. Ранее они занимались строительством и – как следствие – не имели никаких надлежащих производственных, складских и других мощностей, необходимых для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.

Сумма ущерба, только по предварительным данным, составила 1,2 миллиарда гривен.

По данным правоохранителей, полностью невыполнены были 6 контрактов.

Кроме того, по меньшей мере, по 7 договорам предприятия поставили лишь небольшое количество товара. В то же время деньги получили за полный объем работ.

Еще 8 договоров с горем наполовину выполнили, однако с опозданием. Срок составлял от 3 до 5 месяцев.

Кроме того, анализ обнаружил, что стоимость поставляемых в Миноборону товаров – завышена. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Теперь горе-бизнесмену грозит до 8 лет лишения свободы.