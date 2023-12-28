Но, в конце концов, скандал стоил ему должности – уже в сентябре новым министром обороны назначили Рустема Умерова. Дело с "яйцами по 17" является знаковым и одним из тех, которыми запомнится 2023 год. О ходе расследования рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Роковые яйца: как продвигается расследование и когда накажут виновных
По словам Татьяны Сапьян, скандал с закупками в МО расследуют. В частности, экс-замминистра обороны и руководитель департамента, которые занимались обеспечением армии, получили подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Сумма ущерба составила миллиард гривен. Следующее подозрение касалось растраты имущества на сумму 250 миллионов.
В феврале 2024 года завершается срок досудебного расследования по данному уголовному производству. Материалы дела откроют стороне защиты, а обвинительный акт передадут в суд. Так что приговор по этому делу будет в следующем году.
Этим делом мы говорим, что в независимой Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции и нарушителям закона. Это одно из дел, которыми запомнится 2023 год,
– подытожила Сапьян.
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Что делает новый министр обороны
- Умеров в должности уже сто дней. Главным вызовом для нового министра пока стала новая волна мобилизации.
- По словам самого министра, правила должны быть понятны и одинаковы для всех. Поэтому, по его мнению, не стоит демонизировать мобилизационные процессы. МО будет работать над тем, чтобы в этих вопросах была конкретика.
- А вот Михаил Подоляк говорит, что законопроект о мобилизации нужно принимать быстро. И хотя военная верхушка неплохо коммуницирует, времени на решение немного.