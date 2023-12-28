Но, в конце концов, скандал стоил ему должности – уже в сентябре новым министром обороны назначили Рустема Умерова. Дело с "яйцами по 17" является знаковым и одним из тех, которыми запомнится 2023 год. О ходе расследования рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Роковые яйца: как продвигается расследование и когда накажут виновных

По словам Татьяны Сапьян, скандал с закупками в МО расследуют. В частности, экс-замминистра обороны и руководитель департамента, которые занимались обеспечением армии, получили подозрение в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Сумма ущерба составила миллиард гривен. Следующее подозрение касалось растраты имущества на сумму 250 миллионов.

В феврале 2024 года завершается срок досудебного расследования по данному уголовному производству. Материалы дела откроют стороне защиты, а обвинительный акт передадут в суд. Так что приговор по этому делу будет в следующем году.

Этим делом мы говорим, что в независимой Украине должна быть нулевая толерантность к коррупции и нарушителям закона. Это одно из дел, которыми запомнится 2023 год,

– подытожила Сапьян.

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Что делает новый министр обороны