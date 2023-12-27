Об этом в эфире телемарафона рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы "правила игры были одинаковыми для всех", передает 24 Канал.
Интересно Дополнительная мобилизация 500 тысяч: Залужный ответил, хватит ли оружия для всех
Умеров высказался по вопросу мобилизации в Украине
Министр обороны отметил, что в первую очередь следует понять, что именно означает понятие мобилизация. Ведь, по словам Умерова, украинцы демонизировали все мобилизационные процессы для себя.
Что я хочу сделать – чтобы это было понятно... Главный месседж – это как можно зайти в периметр для служения своей нации, стране,
– сказал он.
Министр подчеркнул, что он хочет четко и законодательно прояснить для украинцев, ожидаемых в случае мобилизации. В частности, какие тренировки должен пройти украинец, как будет происходить поездка на согласование, какие отпуска и когда будут, как заканчивается служба и так далее.
Умеров подчеркнул, что планы по мобилизации на 2024 год должны быть также понятны обществу. Он признал, что вопросы мобилизации не очень хорошо отработаны и все как-то не хотели его обсуждать или затрагивать.
"Это сделало некоторый такой имидж вопроса, который очень сложный, непонятный и к этому вопросу налепили еще много проблем. Моя цель – решить эти проблемы, чтобы это было понятно", – подчеркнул глава Минобороны.
Именно поэтому по вопросу мобилизации он начал общаться с военными и узнал, что именно они хотят извлечь из этого процесса. Умеров подчеркнул, что вопрос мобилизации в Украине должен проводиться по "правилам, по которым играли бы мы все".
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в мобилизации
- Вечером 25 декабря стало известно, что Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона, в котором содержались изменения в процесс мобилизации в Украине. Впоследствии на сайте появился и текст инициативы.
- Одним из основных изменений в законе станет отказ от медосмотра станет преступлением. Кроме того, также предлагают создать так называемый Единый реестр должников, людей, уклоняющихся от мобилизации
- Прокомментировал этот проект закона Владимир Зеленский. Он отметил, что законопроект требует общественного обсуждения и не должен быть принят за закрытыми дверями.