Об этом поздно вечером рассказал в своем телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что в Верховную Раду направили законопроект №10379.
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Соответствующий законопроект, который парламентарии должны рассмотреть и принять, получил название "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины по усилению ответственности за военные правонарушения".
Основное из пояснительной записки
Соответствующим законопроектом предлагают внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины:
- увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовки и мобилизации;
- введение механизма, по которому не составляется протокол в случае совершения в особый период административных правонарушений, рассмотрение которых отнесено к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, если лицо не появляется без уважительных причин или без уведомления причин не прибытия по вызову территориальных центров комплектования и социальной поддержки, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориальных центров комплектования и социальной поддержки подтверждающей информации о получении лицом вызова;
- введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила военного учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола, а в необходимых случаях для установления личности и/или выяснение обстоятельств правонарушения – до трех суток;
- дополнение состава уголовного правонарушения – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период – признаком "в том числе отказ от прохождения медицинского осмотра".