Заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан розповіла 24 Каналу, що ситуація з Гринкевичами виникла через недопрацювання правоохоронних органів. Тепер стає відомо про чимало журналістських розслідувань та постанов у судовому реєстрі щодо компаній, які належать цій родині.

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Бізнесмен уже фігурував у кримінальних провадженнях

"У родини Гринкевичів переважно будівельний бізнес, над яким вони працювали до війни. Ці компанії фігурували у багатьох кримінальних провадженнях. Наприклад, щодо завищення цін на будівництві митного посту в Чопі. Але справа нічим не закінчилася. Були кримінальні провадження щодо інших будівельних підрядів, зокрема на реконструкцію центру безпеки в Карпатах", – розповіла Олена Щербан.

Вона додала, що якби свого часу правоохоронні органи якісно спрацювали й довели ці справи до логічного завершення, відбувалися б арешти й конфіскації, то, ймовірно, бізнес цієї родини не зміг би наживатися на тендерах Міноборони.

Відтак, щодо справ, які обговорюють зараз, то тут ключовим фактором також буде якісна робота правоохоронних органів. Наразі про це складно робити висновки, адже є лише повідомлення від Міноборони, що цю особу взяли на хабарі.

Які небезпеки можуть виникнути

"На відміну від багатьох попередніх кейсів ДБР, коли оприлюднювали відео, якісь негласні слідчі дії, які підтверджують пропозицію хабаря, то в цьому випадку таких доказів чомусь не оприлюднили", – зауважила Щербан.

Також поки немає відкритих судових засідань, де розглядаються докази, щоб можна було зробити певні висновки про те, наскільки справа обґрунтована й перспективна.

У ДБР повідомили, що ключова справа, через яку Гринкевич пропонував хабар, стосується постачання харчування для Міноборони. Окрім цього, є інші контракти про постачання одягу, бронежилетів, але ДБР не інформує, яка кваліфікація цих злочинів, тобто за якими статтями Кримінального кодексу вони здійснюють розслідування.

З нашого боку це означає, що потрібно ретельно стежити за цими справами, щоб зрозуміти, чи справді ДБР якісно працює, і чи спроможне довести такі справи до логічного завершення,

– наголосила Олена Щербан.

Вона зауважила, що історія з Гринкевичами дещо відвертає увагу від іншого публічного скандалу з Тетяною Глиняною. Жінка постачала харчування для Міністерства оборони й отримала контракти на суму 8 мільярдів гривень – це у 8 разів більше, ніж Гринкевич. Зароблені гроші вона інвестувала в готелі у Хорватії.

Не було реакції від правоохоронних органів, що теж насторожує. Поки рано робити висновки, але я дуже побоююсь, щоб ці історії не були лише медійними скандалами, що один "перебив" проблеми іншої,

– зауважила Щербан.

Скандал навколо родини Гринкевичів: контекст