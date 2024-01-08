На що могли піти вкрадені гроші

Ігор Гринкевич був одним із головних постачальників Міністерства оборони. Виявляється, саме це "спокусило" підприємця обікрасти армію, що воює, на сотні мільйонів гривень.

До теми Пів мільйона доларів: львівський бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ДБР

На сьогодні львівського бізнесмена звинувачують в оборудках щодо закупівель одягу та білизни для воїнів Збройних Сил України. Крім того, ціни на шоломи та бронежилети, які той постачав, були завищені.

Зауважте! Лише за попередніми даними Державного бюро розслідувань сума збитку становить 1,2 мільярда гривень.

Журналісти 24 Каналу підрахували, що за ці кошти волонтери могли закупити воїнам:

Прилади нічного бачення

Один такий прилад коштує в середньому 155 тисяч гривень. На вкрадені гроші Гринкевичем для воїнів можна було закупити майже 8 тисяч нічних приладів.

Квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro

На офіційному сайті DJI Mavic 3 Pro коштує майже 2,2 тисячі доларів. За офіційним курсом НБУ станом на 8 січня (курс долара – 38,08 гривні), це майже 84 тисячі гривень. Тож на 1,2 мільярда гривень вийшло б трішки більше, ніж 14 тисяч квадрокоптерів.

Що могли отримати військові за "відмиті" гроші Гринкевича / Інфографіка 24 Каналу

Індивідуальні аптечки для військових

Одна аптечка, зібрана за натівськими стандартами, в середньому коштує 2 500 – 2 600 гривень. Тобто на суму у 1,2 мільярда гривень вийшло б 460 – 480 тисяч аптечок.

Кулемети калібру 7,62

Вартість варіюється близько 4,5 тисячі євро. За теперішнім курсом НБУ, це десь 171 тисяча гривень. Тобто на вкрадену суму львівським бізнесменом можна було б закупити понад 7 тисяч кулеметів.

Ударні безпілотники Shark

Один ударний безпілотник коштує від 12 до 13 мільйонів гривень. За 1,2 мільярда гривень вийшло б 92 безпілотники.

Автівки Mitsubishi L200 (IV покоління)

На сайтах автомобільної інтернет-торгівлі, Mitsubishi L200 (IV покоління) має ціну від 12 до 13 тисяч доларів. За "відмиті" гроші вийшло б від 2,4 до 2,4 тисячі автівок.

Танки Т-72

Ще торік ціна нового танка Т-72 орієнтовно становила 3 – 4 млн доларів залежно від комплектації. За крадені кошти вийде десь 10 таких танків.

Старий радянський Т-72 міг коштувати від півмільйона доларів, а це 62 танки за 1,2 мільярда гривень.

Танки M1 Abrams

Вартість одиниці становить 6,21 мільйона доларів. На 1,2 мільярда гривень можна закупити 5 таких танків.

Танки Leopard 2A6

Відомо, що новий Leopard 2A6 коштує близько 6,79 мільйона доларів (понад 258 мільйонів гривень). За ті, гроші, які накрав Ігор Гринкевич, можна було б закупити 4 таких танки для української армії.

Зверніть увагу! В розрахунках вказана орієнтовна та середня вартість, а ціни на різних сайтах та ресурсах можуть відрізнятись, зокрема, через коливання курсу валют.

Справа львівського бізнесмена

Після оборудки щодо закупівель на армію "вишенькою на торті" стало те, що Ігоря Гринкевича затримали при спробі дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, повідомляють у Державному бюро розслідування. Сума, яку він пропонував посадовцю, становить 500 тисяч доларів.

Підприємець намагався таким чином посприяти поверненню майна. Йдеться про те майно, яке вилучили у підконтрольних Гринкевичу компаній в ході розслідування кримінального провадження.

До речі! Компанії львівського бізнесмена раніше виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

Розслідування свідчить про те, що було не виконано 6 контрактів, а за щонайменше 7 договорами товар на склади військових частин завезли у невеликій кількості. Також, ще 8 договорів було виконано із запізненням від 3 до 5 місяців.

Як зауважили в ДБР, питання щодо повідомлення фігуранту вирішується за частиною 3 стаття 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.