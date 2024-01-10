Однією з фірм, яка належить родині й також займалася постачанням Міноборони, є ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт". Її керівником є син скандального бізнесмена Ігоря Гринкевича – Роман.

Дивіться також Майже 100 Shark та 4 Leopard 2A6: що могли отримати військові за "відмиті" гроші Гринкевича

Що відомо про будівельну фірму Гринкевичів

Довідка. ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт", згідно з даними Youcontrol, було засноване у 2018 році Шариповою Розою Махмутівною. Спочатку фірма була зареєстрована у Києві, проте через декілька місяців її перереєстрували у Житомирі. У 2019 році керівником фірми став Курнаков Ілля Ігорович, у 2020 році керівником і кінцевим бенефіціаром став Баранівський Микола Андрійович. Згодом у 2021 році фірмою керував Гамоцький Артем Анатолійович.

У 2023 році фірма змінила керівника і кінцевого бенефіціара. Ним став Гринкевич Роман Ігорович. Того ж року ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" змінило місце своєї реєстрації з Житомира на Вінниччину.

Фірма має широкий перелік зареєстрованих видів діяльності, займається будівельними роботами, а її основним видом діяльності є "Оптова торгівля текстильними товарами". Втім, так було не завжди.

Ймовірно, у 2023 році фірма змінила вид діяльності. У звіті на офіційному сайті Рахункової палати від 24 жовтня 2023 року вказано, що зареєстрований ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" не передбачає спеціалізації щодо виробництва речового майна. Водночас основним видом діяльності є "будівництво житлових і нежитлових будівель".

Види діяльності ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" / Скриншот "Суспільне Новини"

Ба більше, у звіті рахункової палати вказано, що фірма вчасно не поставила речове майно на 425 тисяч гривень за п’ятьма договорами з Міноборони. Мовиться про одяг для українських військових.

Звіт рахункової плати / Скриншот "Суспільне Новини"

Протягом усього часу своєї діяльності ТОВ "Будівельний альянс монтажпроєкт" на державних закупівлях укладали договори більше ніж на 491 мільйон гривень.

Участь фірми у державних тендерах / Скриншот "Суспільне Новини"

Згідно з даними Clarity Project, близько 210 мільйонів з цих грошей – за закупівлі у Житомирській області.

Тендери у Житомирській області

Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації був найчастішим замовником фірми. Протягом 2019 – 2023 років він уклав з ТОВ 18 договорів на загальну суму понад 202 мільйони гривень.

У жовтні 2020 року "Житомирський обласний краєзнавчий музей" Житомирської обласної ради уклав договір з фірмою Гринкевичів на поточний ремонт приміщень та фасаду Літературно-меморіального музею Лесі Українки за півтора мільйона гривень.

Того ж року відділ культури, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Черняхівської районної адміністрації Житомирської області уклав з фірмою договір на капітальний ремонт початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Черняхівської музичної школи майже за 4 мільйони гривень.

Скандал із Гринкевичами: що відомо