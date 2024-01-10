Одной из фирм, принадлежащей семье и занимавшейся поставкой Минобороны, является ООО "Строительный альянс монтажпроект". Ее руководителем является сын скандального бизнесмена Игоря Гринкевича – Роман.
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Что известно о строительной фирме Гринкевичей
В 2023 году фирма сменила руководителя и конечного бенефициара. Им стал Гринкевич Роман Игоревич. В том же году ООО "Строительный альянс монтажпроект" изменило место своей регистрации из Житомира в Винницкую область.
Фирма имеет широкий список зарегистрированных видов деятельности, занимается строительными работами, а ее основным видом деятельности является "Оптовая торговля текстильными товарами". Впрочем, это было не всегда.
Вероятно, в 2023 году фирма сменила вид деятельности. В отчете на официальном сайте Счетной палаты от 24 октября 2023 указано, что зарегистрированный ООО "Строительный альянс монтажпроект" не предусматривает специализации по производству вещевого имущества. В то же время, основным видом деятельности является "строительство жилых и нежилых зданий".
Виды деятельности ООО "Строительный альянс монтажпроект" / Скриншот "Общественное Новости"
Более того, в отчете счетной палаты указано, что фирма вовремя не поставила вещевое имущество на 425 тысяч гривен по пяти договорам из Минобороны. Речь идет об одежде для украинских военных.
Отчет счетной платы / Скриншот "Общественное Новости"
В течение всего времени своей деятельности ООО "Строительный альянс монтажпроект" на государственных закупках заключали договоры более чем на 491 миллион гривен.
Участие фирмы в государственных тендерах / Скриншот "Общественное Новости"
Согласно данным Clarity Project, около 210 миллионов из этих денег – за закупки в Житомирской области.
Тендеры в Житомирской области
Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации был самым частым заказчиком фирмы. В течение 2019 – 2023 годов он заключил с ООО 18 договоров на общую сумму более 202 миллионов гривен.
В октябре 2020 года Житомирский областной краеведческий музей Житомирского областного совета заключил договор с фирмой Гринкевичей на текущий ремонт помещений и фасада Литературно-мемориального музея Леси Украинки за полтора миллиона гривен.
В том же году отдел культуры, национально-патриотического воспитания, молодежи и спорта Черняховской районной администрации Житомирской области заключил с фирмой договор на капитальный ремонт начального специализированного учебного заведения Черняховской музыкальной школы почти за 4 миллиона гривен.
Скандал с Гринкевичами: что известно
- 29 декабря стало известно, что львовский бизнесмен Игорь Гринкевич пытался подкупить одного из руководителей ДБР. Он предлагал ему взятку в размере 500 тысяч долларов. Государственное бюро расследований еще несколько месяцев назад открыло уголовное дело. Речь шла о сделках с закупками одежды и белья для героев ВСУ. Сразу 23 тендера выиграли компании львовского бизнесмена.
- Впоследствии следствие установило, что к выполнению оборонных заказов привлекли предприятия, подконтрольные бизнесмену. Раньше они занимались строительством и, как следствие, не имели никаких надлежащих производственных, складских и других мощностей, необходимых для изготовления и хранения вещей для нужд Минобороны.
- Уже 30 декабря бизнесмену избрали меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей с возможностью залога в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен.
- 9 января заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко заявил о расторжение всех сделок Минобороны с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами.