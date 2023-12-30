Однако бизнесмен сможет выйти, если внесет залог. Следует заметить, что бизнесмен, по данным следователей, предлагал взятку 500 тысяч долларов одному из руководителей ДБР.

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До какого числа бизнесмен будет в СИЗО

По материалам ДБР Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей львовскому бизнесмену. Подозреваемый также по решению суда может внести залог в размере 429 миллионов 440 тысяч гривен,

– рассказали в ведомстве.

Государственное бюро расследований заявило, что они задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку в 500 тысяч долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.

Задержанный хотел, чтобы за эти деньги сотрудник Государственного бюро расследований посодействовал возврату имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства.



ДБР разоблачило львовского бизнесмена

Какое имущество пытался вернуть бизнесмен за 500 тысяч долларов

В ведомстве рассказали, что несколько месяцев назад Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.

Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были выполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам,

– рассказали в ДБР.

По их предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать более миллиарда гривен. ДБР расследует дело.

Бизнесмену сообщили о подозрении по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Что говорят в ДБР о деле бизнесмена

В Государственном бюро расследований сообщили, что предприятия, подконтрольные бизнесмену, ранее занимались строительством и не имели никаких надлежащих производственных, складских и других мощностей, чтобы производить и хранить вещи для нужд Минобороны.

Правоохранители рассказали, что бизнесмен: