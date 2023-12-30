Однак бізнесмен зможе вийти, якщо внесе заставу. Варто зауважити, що бізнесмен, за даними слідчих, пропонував хабар 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР.

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До якого числа бізнесмен буде в СІЗО

За матеріалами ДБР Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою львівському бізнесмену. Підозрюваний також за рішенням суду може внести заставу у розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень,

– розповіли у відомстві.

Державне бюро розслідувань заявило, що вони затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР.

Затриманий хотів, щоб за ці гроші співробітник Державного бюро розслідувань посприяв поверненню майна, яке вилучили у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.



ДБР викрило львівського бізнесмена

Яке майно намагався повернути бізнесмен за 500 тисяч доларів

У відомстві розповіли, що декілька місяців тому Державне бюро розслідувань почало кримінальну справу за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами,

– розповіли в ДБР.

За їхніми попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад мільярд гривень. ДБР розслідує справу.

Бізнесмену повідомили про підозру за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Що кажуть в ДБР про справу бізнесмена

У Державному бюро розслідувань повідомили, що підприємства, підконтрольні бізнесмену, раніше займалися будівництвом та не мали жодних належних виробничих, складських та інших потужностей, щоб виготовляти та зберігати речі для потреб Міноборони.

Правоохоронці розповіли, що бізнесмен: