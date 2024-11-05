Яку зарплату має Умєров

Розмір окладу Умєрова змінюється щоквартально. Ще на початку року міністр оборони отримував виплату на рівні 89 685 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

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У жовтні оклад Умєрова сягнув уже 104 820 гривень. А от заробітна плата міністра, після сплати податків, за цей місяць сягнула 118 132 гривень.

Зверніть увагу! За жовтень 2024 року Умеров сплатив збори і податки зі своєї зарплати на суму 28 615,86 гривні.

Загалом, оклад Умерова з початку року змінювався так:

з 01.01.2024 розмір окладу міністра оборони сягав 89 685 гривень;

з 01.04.2024 – 96 155 гривень;

з 01.07.2024 – 94 515 гривень;

з 01.10.2024 – 104 820 гривень.

Зауважте! З січня по жовтень цього року Умеров отримав загалом 1,07 мільйонів гривень "чистими".