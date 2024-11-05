Чи зростуть тарифи на газ цієї зими

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що підвищення цін на газ для населення не планується. передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Він запевнив, що Україна має достатньо запасів природного газу для проходження зимового періоду.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Ціни на газ для населення залишаються стабільними, ніяких змін не передбачається протягом цієї зими. Нафтогаз є компанією, яка є в національних інтересах, тому цілком розуміє необхідність підтримання населення в такий складний момент. Також нагадаю, що ще є мораторій на зміну цін.

Водночас Чернишов наголосив на необхідності зосередитися на енергоефективних заходах як у побуті, так і на виробничому рівні. Він зазначив, що "Нафтогаз" постійно нарощує видобуток газу.

Я хотів би зазначити, що 7% склад зростання видобутку в цьому році – це досить суттєво. Загальний об'єм видобутку планується на рівні 14,9 мільярда кубометрів в цьому році. Це насправді дає можливість нам забезпечити українським газом українські домогосподарства, підприємства теплокомуненерго, інших споживачів,

– сказав Чернишов.

Голова "Нафтогазу" підкреслив, що компанія постійно посилює заходи пасивного та активного захисту сотень об'єктів по всій Україні, оскільки успішне проходження зими значною мірою залежить від цього.