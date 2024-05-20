Напомним, что с 18 мая, все военнообязанные должны обновить свои данные. Детали о том, что прописано и как будет работать принятый законопроект – читайте в материале 24 Канала.

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Детали относительно неявки в ТЦК

Отметим, что новый закон предусматривает, что представители ТЦК во время вручения повестки должны назвать свои фамилии, имена и отчества и должность, а также показать служебное удостоверение.

После того, как лицу вручили повестку, оно должно явиться в ТЦК в указанный день и время, однако неявка по уважительным причинам не будет считаться нарушением. Речь идет о:

препятствиях стихийного характера, болезни гражданина, военных действиях на соответствующей территории и их последствиях или других обстоятельствах, которые сделали невозможным прибытие в указанный день и время;

смерть близкого родственника военнообязанного или его жены/ее мужа (родители, муж/жена, дети, братья, сестры, бабушки или дедушки).

Однако не позднее 3 дней военнообязанный должен сообщить о причине неявки.

Во время проверки документов уполномоченные лица могут осуществлять фото и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Как можно обновить данные военнообязанным

Отметим, что в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть с 18 мая, военнообязанные должны обновить свои персональные данные. Это можно будет сделать различными способами:

в ТЦК, которые теперь работают в круглосуточном режиме;

через ЦПАУ;

в электронном кабинете или через приложение Резерв+, где с 18 июня будет доступен QR-код, который могут отсканировать представители уполномоченных органов для проверки данных.

Также военнообязанные должны сообщать ТЦК по изменению места своего проживания.