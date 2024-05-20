Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, как можно исправить ошибочную информацию. Кстати, Резерв+ работает с 18 мая 2024 года, пишет 24 Канал.
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Что делать тем, кто оказался в розыске в приложении Резерв+
Екатерина Черногоренко рассказала, что в Минобороны:
- запустили возможность предоставлять запросы в техническую поддержку по таким ситуациям;
- разрабатывают дополнительный функционал, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не приходя в ТЦК и СП.
Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить, снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке,
– заявила заместитель Рустема Умерова.
По ее словам, оператор ТЦК и СП также может ошибаться. И, благодаря тому, что человек видит свой фактический статус, то эти ошибки могут быстро исправлять.
"То есть сейчас это обращение в службу поддержки и возможность сделать оффлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", – заверила заместитель министра.
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Что делать военнослужащим, которые получили статус "в розыске" в Резерв+
У Минобороны объясняли, что военнослужащим не нужно обновлять данные о себе. Ведь они не стоят на воинском учете, поэтому не могут нарушать правила учета.
Если вы все же загрузили приложение и увидели статус "в розыске", это означает, что ТЦК не успел оцифровать ваши данные. Вы или ближайшие члены семьи могут обратиться в Территориальный центр и предоставить необходимые документы – паспорт, налоговый номер, военный билет и справку о зачислении на военную службу,
– заявили в министерстве.
Коротко о Резерв+
- Приложение Резерв+ начало работу 18 мая – в день вступления в силу нового закона о мобилизации. По данным Минобороны, там можно обновить свои военно-учетные данные. Оно доступно для загрузки для IOS с App Store, а также для Android с Google Play Market.
- В Министерстве обороны объяснили, что по состоянию на 11 часов 20 мая еще нет окончательной статистики. Ведь люди постоянно заходят, данные обновляются.
- Представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснял, что ориентировочно 260 тысяч украинцев обновили свои данные. Зарегистрировались там 600 тысяч украинцев.