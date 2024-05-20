Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала на встрече с "Украинским советом бизнеса" о проблемах и стремлениях бизнеса по бронированию.
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Что заявила Шуляк о бронировании
Елена Шуляк отметила, что она подавала к мобилизационному законопроекту правки, касающиеся автоматического бронирования, однако их не учли.
Нардеп назвала проблемы, которые возникают в процессе бронирования, которые озвучивают бизнес-ассоциации:
- невозможность бронирования ФЛП и гиг-специалистов, которые работают как резиденты Дія.City,
- неопределенность в сроках бронирования, когда не понятно, как действовать после завершения 6 месяцев бронирования,
- требование бронировать не более 50% от общего количества военнообязанных работников, ведь многие компании не подают списки на бронирование из-за опасений,
- сроки рассмотрения заявок на бронь. Потому что компании могут ждать ответа от Минобороны до 5 – 6 месяцев.
Малейшая ошибка в пакете поданных документов на бронирование означает возврат этих документов без каких-либо объяснений. Коммуникация по этому поводу абсолютно не налажена, что и нужно исправить,
– заверила Елена Шуляк.
Она убеждена, что многие вопросы бы решило введение электронного бронирования. Ведь бронированию подлежат работники, которые уже стоят на учете в ТЦК и все их документы подготовлены, а процесс бронирования дальше по сути является бюрократией, которая занимает время и гражданина и министерства.
По словам нардепа, документы с ТЦК просматриваются в ручном режиме и занимают время. Поэтому для большинства компаний электронное бронирование стало бы серьезной поддержкой.
Новый закон уменьшает количество некоторых забронированных
- Согласно новому закону о мобилизации, количество забронированных госслужащих уменьшится.
- Изменения не затронут государственных служащих категории "А" – высшего корпуса госслужащих. Однако государственных служащих категории "Б" и "В" будут бронировать на 50%.
- Также дальше бронировать работников Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, прокуратуры, Государственного бюро расследований, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.
- Кроме того, бронь получат сотрудники предприятий, которые признаны критически важными. Кстати, с начала мая 2024 года действует постановление Кабмина, которое предусматривает автоматическое продление бронирований на месяц.