Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк розповіла на зустрічі з "Українською радою бізнесу" про проблеми та прагнення бізнесу щодо бронювання.
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Що заявила Шуляк про бронювання
Олена Шуляк зауважила, що вона подавала до мобілізаційного законопроєкту правки, які стосувалися автоматичного бронювання, проте їх не врахували.
Нардепка назвала проблеми, які виникають у процесі бронювання, які озвучують бізнес-асоціації:
- неможливість бронювання ФОПів та гіг-фахівців, які працюють як резиденти Дія.City,
- невизначеність у термінах бронювання, коли не зрозуміло, як діяти після завершення 6 місяців бронювання,
- вимога бронювати не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників, адже багато компаній не подають списки на бронювання через побоювання,
- терміни розгляду заявок на бронь. Бо компанії можуть чекати відповіді від Міноборони до 5 – 6 місяців.
Найменша помилка в пакеті поданих документів на бронювання означає повернення цих документів без будь-яких пояснень. Комунікація з цього приводу абсолютно не налагоджена, що і потрібно виправити,
– запевнила Олена Шуляк.
Вона переконана, що багато питань би вирішило запровадження електронного бронювання. Адже бронюванню підлягають працівники, які вже стоять на обліку в ТЦК і всі їхні документи підготовлені, а процес бронювання далі по суті є бюрократією, яка займає час і громадянина та міністерства.
За словами нардепки, документи з ТЦК переглядаються у ручному режимі та займають час. Тому для більшості компаній електронне бронювання стало б серйозною підтримкою.
Новий закон зменшує кількість деяких заброньованих
- Згідно з новим законом про мобілізацію, кількість заброньованих держслужбовців зменшиться.
- Зміни не зачіпатимуть державних службовців категорії "А" – вищого корпусу держслужбовців. Проте державних службовців категорії "Б" та "В" бронюватимуть на 50%.
- Також далі бронюватимуть працівників Національної поліції, Національного антикорупційного бюро, прокуратури, Державного бюро розслідувань, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
- Окрім того, бронь отримають співробітники підприємств, які визнані критично важливими. До речі, з початку травня 2024 року діє постанова Кабміну, яка передбачає автоматичне продовження бронювань на місяць.