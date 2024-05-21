18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає необхідність оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. Речник Міністерства оборони України пояснив, що робити непридатним та знятим з обліку.
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Що робити визнаним непридатними та знятим з обліку
Наразі усі військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів, до 16 липня, мають оновити свої військово-облікові дані. Ті, хто після 2022 року пройшов ТЦК і ВЛК та був визнаний непридатним і знятим із обліку, повинен буде знову пройти цю процедуру.
Треба буде з’явитися ще і пройти ВЛК,
– заявив Дмитро Лазуткін.
Останні зміни в правилах військового обліку та мобілізації
- За новим законом про мобілізацію оновлювати особисті дані можна не лише в ТЦК, а й за допомогою мобільного застосунку "Резерв+" та в найближчому ЦНАПі.
- У Міноборони заявили, що є понад мільйон успішних авторизацій в застосунку через Резерв+. Дані оновили більшість з авторизованих користувачів.
- Крім того, нині роботодавців зобов'язали сприяти проведенню мобілізації. Мова не лише про вручення повісток. Зокрема, роботодавці мають право доставляти працівників до ТЦК та СП, якщо є відповідна вимога.
- Жінок-медиків та фармацевток теж зобов'язали стати на військовий облік. В Україні виключили норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані.