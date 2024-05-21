18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает необходимость обновления военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Представитель Министерства обороны Украины объяснил, что делать непригодным и снятым с учета.

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Что делать признанным непригодными и снятым с учета

Сейчас все военнообязанные мужчины в течение 60 дней, до 16 июля, должны обновить свои военно-учетные данные. Те, кто после 2022 года прошел ТЦК и ВВК и был признан непригодным и снятым с учета, должен будет снова пройти эту процедуру.

Надо будет появиться еще и пройти ВВК,

– заявил Дмитрий Лазуткин.

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