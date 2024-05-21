18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предусматривает необходимость обновления военно-учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Представитель Министерства обороны Украины объяснил, что делать непригодным и снятым с учета.
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Что делать признанным непригодными и снятым с учета
Сейчас все военнообязанные мужчины в течение 60 дней, до 16 июля, должны обновить свои военно-учетные данные. Те, кто после 2022 года прошел ТЦК и ВВК и был признан непригодным и снятым с учета, должен будет снова пройти эту процедуру.
Надо будет появиться еще и пройти ВВК,
– заявил Дмитрий Лазуткин.
Последние изменения в правилах воинского учета и мобилизации
- По новому закону о мобилизации обновлять личные данные можно не только в ТЦК, но и с помощью мобильного приложения "Резерв+" и в ближайшем ЦНАПе.
- В Минобороны заявили, что есть более миллиона успешных авторизаций в приложении через Резерв+. Данные обновили большинство из авторизованных пользователей.
- Кроме того, сейчас работодателей обязали способствовать проведению мобилизации. Речь не только о вручении повесток. В частности, работодатели имеют право доставлять работников в ТЦК и СП, если есть соответствующее требование.
- Женщин-медиков и фармацевток тоже обязали стать на воинский учет. В Украине исключили норму, по которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.