Напомним, что уже совсем скоро военнообязанные смогут воспользоваться QR-кодом в приложении Резерв+, который будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ. В Минобороны сообщают, что возможность сгенерировать QR-код появится уже 18 июня.
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Какие бывают военно-учетные документы
Что такое военно-учетный документ
Военно-учетный документ – это официальный документ, подтверждающий учет гражданина в системе военного учета. Он содержит информацию о военнообязанном лице, его военном статусе и других данных, необходимых для организации военного учета и мобилизационной работы.
В Украине к военно-учетным документам относятся:
- Удостоверение о приписке к призывному участку – документ, выдаваемый призывникам, приписанным к призывному участку после прохождения соответствующей процедуры. Он содержит данные о призывнике и подтверждает его приписку к конкретному призывному участку.
- Военный билет – основной документ военнообязанного или резервиста, содержащий информацию о его военной службе, специальности, воинских званиях и других важных данных. Военный билет выдается после прохождения военной службы или при зачислении в резерв.
- Временное удостоверение военнообязанного – документ, который кажется военнообязанным на период до получения военного билета. Он подтверждает статус военнообязанного и содержит основную информацию о личности.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Минобороны сообщили, что электрона очередь заработала у всех ТЦК и СП. Пока это работает в тестовом режиме, впрочем, отныне можно не стоять в длиннющих очередях.
- В постановлении Кабинета Министров № 560 о проведении призыва граждан на военную службу во время мобилизации в особый период указано, что уклоняющихся от призыва и задержанных на границе будут немедленно направлять в ближайший ТЦК и СП.
- Также Кабмин в своем постановлении от 16 мая №563 отменил норму, позволяющую женщинам-медикам и фармацевтам трудоустраиваться как невоеннообязанные. Теперь женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности, не могут трудоустроиться без пребывания на военном учете.