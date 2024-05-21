У постановлении Кабинета Министров № 560 о проведении призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период говорится, что уклонистов, которых задержали на границе, сразу же будут направлять в ближайший ТЦК и СП.

Заметьте Новый закон о мобилизации вступает в силу: что меняется для украинцев с 18 мая

Что предусматривает новое постановление Кабмина

В постановлении Кабмина говорится, что руководители органов охраны государственной границы (кроме авиационной части) или его структурных подразделений организуют проверки у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетных документов (военно-учетных документов в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, в:

пограничной полосе,

контролируемом пограничном районе,

на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Работники Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы (на выезд из Украины) на пунктах пропуска через государственную границу Украины лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, если:

они не имеют военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме);

в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения об их представлении по розыску в Национальную полицию.

(Пограничники – 24 Канал) вызывают полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК и СП в случае наличия в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию,

– говорится в постановлении.

То есть, если в приграничнее или на пунктах пропуска, пограничники задержали мужчину призывного возраста, который находится в розыске, то его сразу доставляют в ТЦК и СП.

Что известно о новых постановлениях Кабмина