У постановлении Кабинета Министров № 560 о проведении призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период говорится, что уклонистов, которых задержали на границе, сразу же будут направлять в ближайший ТЦК и СП.
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Что предусматривает новое постановление Кабмина
В постановлении Кабмина говорится, что руководители органов охраны государственной границы (кроме авиационной части) или его структурных подразделений организуют проверки у мужчин от 18 до 60 лет военно-учетных документов (военно-учетных документов в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность, в:
- пограничной полосе,
- контролируемом пограничном районе,
- на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Работники Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы (на выезд из Украины) на пунктах пропуска через государственную границу Украины лицам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, если:
- они не имеют военно-учетного документа (военно-учетного документа в электронной форме);
- в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть сведения об их представлении по розыску в Национальную полицию.
(Пограничники – 24 Канал) вызывают полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК и СП в случае наличия в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию,
– говорится в постановлении.
То есть, если в приграничнее или на пунктах пропуска, пограничники задержали мужчину призывного возраста, который находится в розыске, то его сразу доставляют в ТЦК и СП.
Что известно о новых постановлениях Кабмина
- Украинские мужчины в возрасте 18 – 60 лет не смогут получить украинский или заграничный паспорт за рубежом.
- Согласно постановлению Кабмина от 23 апреля 2024 года, лица мужского пола призывного возраста смогут получить украинский или загранпаспорт только в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС в Украине.
- Кроме того, правительство приняло постановление, которое предусматривает, что мужчины, сняты с учета в связи с выездом за границу, обязаны прибыть в ТЦК и СП. Для этого им дали 30 дней. Постановление принято 16 мая, поэтому мужчины должны стать на учет в ТЦК и СП до 16 июня 2024 года.
- Кстати, консульства Украины снова начали предоставлять услуги украинским мужчинам призывного возраста. Однако они должны подать вместе с необходимыми документами свой военно-учетный документ в бумажном или электронном виде. Подробнее читайте по ссылке.