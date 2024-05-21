По словам Минобороны, возможность сгенерировать QR-код появится 18 июня в приложении Резерв+.
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QR-код вместо военного билета
Важно, что выписка из реестра "Оберег" будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ. Отсканировав QR-код, должностные лица смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
Проверять это смогут указанные в законе ТЦК и полиция. Когда в приложении появится QR-код, выписка из реестра "Оберіг" будет иметь такую же юридическую силу, как военно-учетный документ – условно как приписное или военный билет (у резервистов),
– объясняют в Минобороны.
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что сгенерированные QR-коды планируют сделать идентичными тем, что были во время пандемии COVID-19.
Мобилизация в Украине: последние новости
- На сайтах по поиску работы появились вакансии с возможностью бронирования от армии. Это позволяет легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них. Кроме этого, такие вакансии будут содержать соответствующую отметку "Бронирование". Также она будет отображаться отдельным зеленым бейджем, чтобы поиск стал еще проще.
- Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных в приложение Резерв+. В Министерстве обороны убеждены, что процесс взаимодействия гражданина и ВЛК нужно делать цифровым.
- Кабинет министров Украины определил места вручения повесток и уполномоченных. Согласно документу, повестки могут выдавать круглосуточно. Если военнообязанный в течение 60 дней не уточнит данные в ТЦК, то ему будут присылать повестку по почте. Такие оповещения будут действовать с 18 июля 2024 года.