По словам Минобороны, возможность сгенерировать QR-код появится 18 июня в приложении Резерв+.

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QR-код вместо военного билета

Важно, что выписка из реестра "Оберег" будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ. Отсканировав QR-код, должностные лица смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Проверять это смогут указанные в законе ТЦК и полиция. Когда в приложении появится QR-код, выписка из реестра "Оберіг" будет иметь такую же юридическую силу, как военно-учетный документ – условно как приписное или военный билет (у резервистов),

– объясняют в Минобороны.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что сгенерированные QR-коды планируют сделать идентичными тем, что были во время пандемии COVID-19.

Обратите внимание! Все военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Оно может быть выписано в случае необходимости позже.

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