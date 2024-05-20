Это позволяет легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них. Кроме этого, такие вакансии будут содержать соответствующую отметку "Бронирование". Также она будет отображаться отдельным зеленым бейджем, чтобы поиск стал еще проще.

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Отметка о бронировании

Как отмечают в Work.ua, сейчас всем работодателям трудно находить сотрудников – это касается и предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев.

Однако государство дает таким компаниям возможность забронировать своих рабочих – что может быть дополнительным преимуществом при поиске работы. Именно поэтому сайт добавил возможность указать опцию, что компания бронирует работников на конкретной должности.

Это поможет работодателям находили нужных людей в команды, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям - сразу видеть такие предложения,

– написали в Work.ua.

Все вакансии с бронированием доступны в разделе поиска вакансий "С бронированием работников".

Для поиска вакансии по бронированию нужно выбрать фильтр / 24 Канал

Кроме этого, на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование, и зеленый бейдж.

Вакансии с бронированием имеют зеленый бейдж / 24 Канал

В Украине могут обновить систему бронирования