Это позволяет легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них. Кроме этого, такие вакансии будут содержать соответствующую отметку "Бронирование". Также она будет отображаться отдельным зеленым бейджем, чтобы поиск стал еще проще.
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Отметка о бронировании
Как отмечают в Work.ua, сейчас всем работодателям трудно находить сотрудников – это касается и предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности украинцев.
Однако государство дает таким компаниям возможность забронировать своих рабочих – что может быть дополнительным преимуществом при поиске работы. Именно поэтому сайт добавил возможность указать опцию, что компания бронирует работников на конкретной должности.
Это поможет работодателям находили нужных людей в команды, их предприятиям работать и поддерживать экономику страны, а соискателям - сразу видеть такие предложения,
– написали в Work.ua.
Все вакансии с бронированием доступны в разделе поиска вакансий "С бронированием работников".
Для поиска вакансии по бронированию нужно выбрать фильтр / 24 Канал
Кроме этого, на карточке вакансии выводится специальная отметка, что должность предусматривает бронирование, и зеленый бейдж.
Вакансии с бронированием имеют зеленый бейдж / 24 Канал
В Украине могут обновить систему бронирования
- Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что в Украине хотят обновить систему бронирования.
- Нардеп рассказала, что сейчас есть ряд проблем в этом процессе. Например, из-за малейшей ошибки весь пакет поданных документов возвращают обратно без каких-либо объяснений. Именно поэтому Шуляк подавала к мобилизационному законопроекту правки, которые касались автоматического бронирования, однако их не учли.
- По мнению политика, много вопросов бы решило введение электронного бронирования. Сейчас документами в ручном режиме занимается ТЦК, что является лишней бюрократией. Поэтому для большинства компаний электронное бронирование стало бы серьезной поддержкой