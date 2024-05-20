Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Полноценная версия приложения Резерв+, по предварительным данным, будет в июне. В приложении будет доступен электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код. Процесс идет, все моменты связанные с неточностью решаются,
– заявил Дмитрий Лазуткин.
По словам представителя, это особенно актуально теперь, когда все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы. Поэтому, в случае требования можно будет показывать электронный военный билет.
"За это время появится электронный документ в Резерве+, который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", – добавил он.
Резерв+: главное о приложении
- С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает обновление учетных данных для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
- В срок 60 дней военнообязанные должны обновить информацию о себе в военкомате.
- Минобороны запустило приложение "Резерв+" для обновления военно-учетных данных. Приложение будет содержать QR-код со статусом военнообязанного, призывника или резервиста.
- За 2 дня после запуска приложения уточнили свои данные через приложение уже 300 тысяч украинцев.