Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Полноценная версия приложения Резерв+, по предварительным данным, будет в июне. В приложении будет доступен электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код. Процесс идет, все моменты связанные с неточностью решаются,

– заявил Дмитрий Лазуткин.

По словам представителя, это особенно актуально теперь, когда все военнообязанные должны носить с собой военно-учетные документы. Поэтому, в случае требования можно будет показывать электронный военный билет.

"За это время появится электронный документ в Резерве+, который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службы в случае требования", – добавил он.

Резерв+: главное о приложении