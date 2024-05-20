Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Повноцінна версія застосунку Резерв+, за попередніми даними, буде в червні. У додатку буде доступний електронний відповідник паперового військово-облікового документу і штрих-код. Процес іде, всі моменти які пов'язані з неточністю вирішуються,

– заявив Дмитро Лазуткін.

За словами речника, це особливо актуально відтепер, коли усі військовозобов'язані мають носити з собою військово-облікові документи. Тож, у разі вимоги можна буде показувати електронний військовий квиток.

"За цей час з'явиться електронний документ у Резерві+, який можна буде показати представникам поліції, ТЦК або прикордонної служби у разі вимоги", – додав він.

Резерв+: головне про застосунок