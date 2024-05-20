Зокрема, це визначено у новому Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який уряд ухвалив 16 травня 2024 року. У новому документі уряд чітко визначив, що є підтвердженням оповіщення резервіста поштотю, передає 24 Канал.
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Повістки надсилатимуть поштою
Згідно з новим Порядком, якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить дані в ТЦК, то йому надсилатимуть повістку поштою. Так, оповіщення почнуть надсилати поштою з 18 липня 2024 року.
Якщо й після цього призовник не з'явиться у військкоматі, то далі почнеться процедура заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.
Уряд також визначив, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до ТЦК є:
- день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК та СП під час уточнення своїх облікових даних;
- день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.
Варто наголосити, що при цьому день явки за викликом визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки поштою.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Давид Арахамія повідомив, що в Україні планують запровадити спеціальні QR-коди, які стануть альтернативою військового квитка. Голова фракції "Слуга народу" пояснив, що згенеровані QR-коди планують зробити ідентичними до тих, що були під час пандемії COVID-19.
- У Міноборони пояснили, що військовозобов'язаному можуть вручити повістку на роботі. Мають право вручати повістки не лише працівники ТЦК, а й представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад; роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій; представники органу СБУ чи Служби зовнішньої розвідки; керівники навчальних закладів; управителі багатоквартирних будинків.
- Неявка до ТЦК після вручення повістки є порушенням, яке карається. Втім, існують винятки, за яких військовозобов'язаний може не з'явитися вчасно у ТЦК. Мовиться про перешкоди стихійного характеру, хворобу громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які унеможливили прибуття в зазначений день та час, а також смерть близького родича військовозобов'язаного.