Відповідно до постанови Кабінету міністрів, видавати повістки військовозобов'язаним можуть й роботодавці. Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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Хто може вручати повістки
Як сказав Лазуткін, відповідно до положення щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:
- представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;
- роботодавці;
- керівники підприємств, установ й організацій.
Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року.
За яких причин військовозобов'язаний може не прийти у ТЦК
- Після того, як особі вручили повістку, вона повинна з'явитися до ТЦК у зазначений день та час, проте неявка з поважних причин не вважатиметься порушенням. Йдеться про перешкоди стихійного характеру, хворобу громадянина, воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, які унеможливили прибуття в зазначений день та час.
- Також причиною є смерть близького родича військовозобов'язаного або його дружини/її чоловіка (батьки, чоловік/дружина, діти, брати, сестри, бабусі чи дідусі).
- Проте не пізніше 3 днів військовозобов'язаний повинен повідомити про причину неявки.