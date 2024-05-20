Відповідно до постанови Кабінету міністрів, видавати повістки військовозобов'язаним можуть й роботодавці. Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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Хто може вручати повістки

Як сказав Лазуткін, відповідно до положення щодо порядку організації та введення військового обліку, повістки військовозобов'язаним можуть видавати:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці;

керівники підприємств, установ й організацій.

Новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня 2024 року.

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