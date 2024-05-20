Согласно постановлению Кабинета министров, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели. Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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Кто может вручать повестки

Как сказал Лазуткин, соответствии с положением о порядке организации и введения воинского учета, повестки военнообязанным могут выдавать:

представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;

работодатели;

руководители предприятий, учреждений и организаций.

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года.

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