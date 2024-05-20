Согласно постановлению Кабинета министров, выдавать повестки военнообязанным могут и работодатели. Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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Кто может вручать повестки
Как сказал Лазуткин, соответствии с положением о порядке организации и введения воинского учета, повестки военнообязанным могут выдавать:
- представители исполнительных органов, сельских, поселковых, городских советов;
- работодатели;
- руководители предприятий, учреждений и организаций.
Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года.
По каким причинам военнообязанный может не прийти в ТЦК
- После того, как лицу вручили повестку, он должен явиться в ТЦК в указанный день и время, однако неявка по уважительным причинам не будет считаться нарушением. Речь идет о препятствиях стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые сделали невозможным прибытие в указанный день и время.
- Также причиной является смерть близкого родственника военнообязанного или его жены/ее мужа (родители, муж/жена, дети, братья, сестры, бабушки или дедушки).
- Однако не позднее 3 дней военнообязанный должен сообщить о причине неявки.