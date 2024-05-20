Це дозволяє легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них. Окрім цього, такі вакансії міститимуть відповідну позначку "Бронювання". Також вона відображатиметься окремим зеленим бейджем, аби пошук став ще простішим.

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Відмітка про бронювання

Як зазначають у Work.ua, наразі всім роботодавцям важко знаходити співробітників – це стосується й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців.

Проте держава дає таким компаніям можливість забронювати своїх робітників – що може бути додатковою перевагою під час пошуку роботи. Саме тому сайт додав можливість вказати опцію, що компанія бронює працівників на конкретній посаді.

Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції,

– написали у Work.ua.

Усі вакансії з бронюванням доступні у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників".

Для пошуку вакансії з бронювання потрібно обрати фільтр / 24 Канал

Окрім цього, на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.

Вакансії з бронюванням мають зелений бейдж / 24 Канал

В Україні можуть оновити систему бронювання