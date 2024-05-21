Новые условия определены в Постановлении Кабмина от 16 мая 2024 года №560. Какие изменения ждут украинцев – далее в материале 24 Канала.

К теме Новый закон о мобилизации вступает в силу: что меняется для украинцев с 18 мая

Кто и где может вручать повестки

В Постановлении правительство определило процесс проведения призыва на военную службу по мобилизации, оповещения и прибытия резервистов и военнообязанных по мобилизации. Так, главы областных ОГА (ОВА), а также Киевской и Севастопольской ОГА (ОВА) со вступлением в силу Указа об объявлении или продлении мобилизации должны:

провести заседание Совета обороны и определить первоочередные задачи для всех госучреждений;

издать распоряжение о проведении мероприятий мобилизации с определением объемов и сроков призыва резервистов и военнообязанных;

организовать развертывание пунктов управления мероприятиями мобилизации, участков (штабов) оповещения, пунктов сбора военнообязанных;организовывать и осуществлять контроль за ходом оповещения, сбора и поставки резервистов и военнообязанных на комплектование войск в объемах, определенных Генштабом ВСУ;

координировать и направлять деятельность органов и подразделений Национальной полиции, СБУ, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, учреждений здравоохранения, ТЦК, подразделений Военной службы правопорядка ВСУ по выполнению мероприятий мобилизации, призыва граждан на военную службу по мобилизации;

организовывать материальное, финансовое, информационное обеспечение мероприятий призыва граждан на военную службу по мобилизации;

информировать Генштаб ВСУ, Кабмин, СНБО об объемах мобилизации.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период: текст документа

Поэтому, повестки могут вручать:

представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочия соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов – в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) – на всей территории Украины.

К слову, повестки могут вручать по месту регистрации или месту жительства, по месту работы или учебы, а также в общественных местах.

Какие данные должны указать в повестке

В повестке обязательно должно быть указано:

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии) и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование районного (городского) ТЦК и СП или его отделов или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или

регионального органа СБУ, выдавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

место, день и время явки по вызову;

подпись (квалифицированная электронная подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку, дата подписи;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

К слову, вызвать в ТЦК и СП могут по 4 причинам: взятие на воинский учет, прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе; уточнения своих персональных данных и для призыва на военную службу по мобилизации.

Повестки будут вручать круглосуточно и отправлять по почте

Отныне повестку могут прислать по почте. Так, уполномоченное лицо может вызвать военнообязанного, если тот не обновил данные в ТЦК в течение 60 дней с даты вступления в силу закона о мобилизации. Будут присылать повестки с 18 июля 2024 по адресу фактического проживания или месту регистрации, в зависимости от того, какие данные имеются в ТЦК.

Повестку обязаны прислать в течение следующего после подписания дня. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня с момента направления повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Также в Постановлении Кабмина говорится, что уполномоченные лица могут выдавать повестки круглосуточно, а также право оповещения граждан получили председатели ОСМД.

Во время вручения повестки должна вестись фото и видеофиксация. Кроме того, надлежащим образом врученной повестка считается в случаях:

в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доказательства акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

в случае направления повестки по почте: день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и / или документами от почтового оператора; день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства, сообщенному этим лицом ТЦК при во время уточнения своих учетных данных; день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК другой адрес места жительства.

Стоит добавить, что военнообязанный может отказаться от вручения повестки. Тогда лицо, которое уполномочено вручать повестки, обязано составить Акт отказа от получения повестки, который передадут в ТЦК, чтобы привлечь нарушителя к административной ответственности.

Акт отказа от получения повестки также регистрируется в районном или городском ТЦК. В случае отказа от получения повестки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Изменения в процессе проверки военно-учетных документов

Кроме представителей ТЦК и СП, проверять военно-учетные документы могут полицейские и сотрудники ГПСУ. Говорится и об электронных документах и удостоверении личности.

Проверка военно-учетного документа у граждан мужского пола в возрасте от 18 до

60 лет может осуществляться:

в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины – представителями органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы;

по месту жительства, работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) – уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

Стоит отметить, что при проверке военно-учетных документов представитель ТЦК, полицейский или пограничник должен осуществлять фото и видеофиксацию. Кроме того, уполномоченное лицо должно полностью назвать имя, фамилию и отчество, должность, а также продемонстрировать удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

Если во время проверки обнаружено нарушение правил воинского учета, то военнообязанного могут доставить в ТЦК принудительно, чтобы обновить данные.

Кто может получить отсрочку от призыва

Условия для предоставления отсрочки от призыва определяются статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В то же время в Постановлении говорится, что для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки создается комиссия, в которую входят:

председатель комиссии – руководитель ТЦК и СП,

члены комиссии – представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

В то же время вопрос предоставления отсрочки военнообязанным, которые находятся на воинском учете в разведывательных органах, СБУ, отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации создают соответствующие комиссии.

Если есть основания для получения отсрочки, то руководителю ТЦК подают соответствующее заявление, которое подкрепляют документами. Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации могут оформлять с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, которые подтверждают, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". После того, как военнообязанному принимают решение о предоставлении отсрочки, в ТЦК выдают соответствующую справку с указанием срока отсрочки.

Так, право на отсрочку от призыва могут получить:

военнообязанные, которые осуществляют постоянный уход за лицом с инвалидностью;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в последовательности, а также соискатели образования, которые учатся по государственному заказу в

учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления МВД и ГСЧС,

учебных заведениях со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления МВД и ГСЧС, право на отсрочку могут получить и другие категории, однако они определены в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:

до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу;

из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена – такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Медицинский осмотр военнообязанных

В мирное время военнообязанные обязаны проходить военно-врачебную комиссию раз в 5 лет. Если лицо пригодно к службе, то получает соответствующую справку с заключением о пригодности к службе. Срок действия такой справки – 5 лет.

Во время мобилизации резервистов или военнообязанных, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на ВВК для прохождения медицинского осмотра не направляют. Впрочем, лиц, которые не проходили медицинский осмотр или у которых закончился срок действия справки о годности к военной службе, направляют на военно-врачебную комиссию.

После обновления данных военнообязанного не могут сразу отправить на прохождение ВВК. Для этого в ТЦК должны вручить новую повестку на прохождение медосмотра.

Кроме того, в случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет 1 год.

Если военнообязанный не согласен с решением военно-врачебной комиссии при ТЦК, то он имеет право написать заявление и пройти медосмотр в другом военкомате, или обжаловать в судебном порядке.

Оформление призыва на военную службу по мобилизации

Призыв граждан на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляют:

районные и городские ТЦК и СП,

Центральное управление или региональные органы СБУ,

руководители разведывательных органов или определенные их приказами руководители соответствующих подразделений,

командиры воинских частей, с которыми резервисты заключили такие контракты.

Приказ о призыве резервистов и военнообязанных издают соответствующие органы.

На каждого резервиста и военнообязанного, который призывается на военную службу по мобилизации на особый период, также должны оформить:

военно-учетный документ;

учетно-служебную карточку (для рядового и сержантского состава);

послужную карточку (для офицеров запаса);

личное дело (для офицеров запаса или лиц, ранее проходивших военную службу по контракту);

справку с заключением военно-врачебной комиссии о пригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Стоит отметить, что женщины, которые стоят на воинском учете, могут быть мобилизованы только добровольно на основании собственноручно написанного заявления.

Отправка на военную службу

После того, как военнообязанные получили повестку о призыве на военную службу по мобилизации, их отправляют к местам прохождения службы. Уполномоченные лица должны на местах прохождения службы образовать сборные пункты, которые должны иметь:

помещения для резервистов и военнообязанных, которые подлежат отправке в воинские части (учреждения) (спальное помещение, комнату для умывания, туалет);

помещение для отделения формирования военных команд;

место питания.

Кроме того, на сборном пункте должны быть комнаты для размещения временной администрации сборного пункта, службы дежурных и других служебных лиц, осуществляющих надзор за соблюдением порядка и дисциплины.

Лиц, которые ранее не проходили военную службу, не отправляют сразу на фронт. Сначала они обязаны пройти обучение в специальных центрах, где получают базовую военную подготовку.

За военнообязанных персональную ответственность несет старший военной команды. Он отвечает за личный состав команды с момента приема в свое подчинение и до завершения приема личного состава военной команды воинской частью.