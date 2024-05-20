Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабмина от 16 мая 2024 года №560, передает 24 Канал.

Читайте также Правительство расширило перечень критериев для бронирования работников одной из отраслей

Где могут вручать повестки

Повестки резервистам и военнообязанным могут вручать по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства.

Также повестки будут выдавать на местах работы, обучения, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах массового скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на пунктах пропуска (блок-постах), пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Обратите внимание! Неявка в ТЦК после вручения повестки является нарушением, которое наказывается. Впрочем, существуют исключения, при которых военнообязанный может не явиться вовремя в ТЦК.

Кто имеет право вручать повестки

представители ТЦК – в пределах административной территории, на которую распространяются полномочия соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) – в пределах административной территории, на которую распространяется полномочия соответствующей районной, городской госадминистрации (военной администрации);

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов – в административных границах населенных пунктов и территорий, на которые распространяются полномочия соответствующих исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;

представители предприятий, учреждений, организаций – на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, которые находятся в указанных органах на воинском учете) – на всей территории Украины.

Повестки будут рассылать по почте

Согласно новому Порядку, если военнообязанный в течение 60 дней не уточнит данные в ТЦК, то ему будут присылать повестку по почте. Так, оповещения начнут присылать по почте с 18 июля 2024 года.

Если и после этого призывник не появится в военкомате, то дальше начнется процедура заочных штрафов, открытия исполнительного производства и взыскания с лица соответствующих средств или имущества.