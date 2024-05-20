Изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности.

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Отныне предприятия, учреждения и организации, которые задействованы в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, должны соответствовать одному из двух критериев:

Быть исполнителем или соисполнителем:

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны по производству товаров, выполнения работ и оказания услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора по производству товаров оборонного назначения за счет средств других внебюджетных источников, которые не запрещены законодательством Украины.

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части ВСУ и другие военные формирования.

Обратите внимание. Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов согласно Порядку предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденным постановлением Кабмина от 8 марта 2024 года.

Что изменится

Изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые действовали до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования.

А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, которые находятся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

"Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до сих пор, ничего не меняется", – отметили в Министерстве.

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