Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи - из ІТ-компаний. В то же время доля ІТ в ВВП страны почти 5%.

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Забронировано 1,5% работников ИТ

В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 миллиардов гривен налогов. Это на 3,1 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году. Один ИТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике.

Всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%,

– пояснил глава Минцифры.

По его словам, компании, которые подают на бронирование, в соответствии с постановлением Кабмина, получили статус критически важных для экономики, потому что соответствуют минимум трем из критериев:

средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года;

отсутствие задолженности по ЕСВ;

более 1,5 миллиона евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

более 32 миллионов евро поступлений за последний год, не учитывая кредиты и займы;

статус резидента Дія.City;

важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий. Для ІТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии + размер средней зарплаты работников за последний квартал – не менее, чем эквивалент 1200 евро по курсу НБУ + среднеучетное количество работников за последний квартал – не менее 9 человек.

По приказу подано к бронированию всего 54 IT-специалиста. Федоров отметил, что это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы.

Он подал список компаний и количество забронированных работников.

ООО "КОРТ" – 6 человек

ООО "Виза Украина" – 15 человек

ООО "Гловоапп Украина" – 11 человек

Дочернее предприятие "ССМ" – 6 человек

ООО "Агри Чейн" – 1 человек

ООО "ФАВБЕТ ТЕК" – 15 человек

В то же время в Дія.City входят не только ИТ-компании, но и разработчики defense-tech. Говорится об около 150 резидентах, которые разрабатывают оборонные инновации.

Кого правительство разрешило бронировать без ограничений