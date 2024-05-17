Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи - из ІТ-компаний. В то же время доля ІТ в ВВП страны почти 5%.
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Забронировано 1,5% работников ИТ
В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 миллиардов гривен налогов. Это на 3,1 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году. Один ИТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике.
Всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%,
– пояснил глава Минцифры.
По его словам, компании, которые подают на бронирование, в соответствии с постановлением Кабмина, получили статус критически важных для экономики, потому что соответствуют минимум трем из критериев:
- средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года;
- отсутствие задолженности по ЕСВ;
- более 1,5 миллиона евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;
- более 32 миллионов евро поступлений за последний год, не учитывая кредиты и займы;
- статус резидента Дія.City;
- важность для национальной экономики – так называемый отраслевой критерий. Для ІТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии + размер средней зарплаты работников за последний квартал – не менее, чем эквивалент 1200 евро по курсу НБУ + среднеучетное количество работников за последний квартал – не менее 9 человек.
По приказу подано к бронированию всего 54 IT-специалиста. Федоров отметил, что это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы.
Он подал список компаний и количество забронированных работников.
ООО "КОРТ" – 6 человек
ООО "Виза Украина" – 15 человек
ООО "Гловоапп Украина" – 11 человек
Дочернее предприятие "ССМ" – 6 человек
ООО "Агри Чейн" – 1 человек
ООО "ФАВБЕТ ТЕК" – 15 человек
В то же время в Дія.City входят не только ИТ-компании, но и разработчики defense-tech. Говорится об около 150 резидентах, которые разрабатывают оборонные инновации.
Кого правительство разрешило бронировать без ограничений
- Кабмин разрешил бронировать без ограничений работников критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса. Также это нововведение касается ІТ-специалистов.
- Перечень таких критически важных предприятий утверждает Минэнерго и Минцифры (в зависимости от рода деятельности организации). Ограничений на количество забронированных специалистов из этих отраслей нет.
- Также под обновленные правила бронирования подпадают рабочие, обеспечивающие функционирование объединенной энергетической и газотранспортной системы Украины.