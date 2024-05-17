Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній. Водночас частка ІТ у ВВП країни майже 5%.

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Заброньовано 1,5% працівників ІТ

Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 мільярда гривень податків. Це на 3,1 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці.

Всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%,

– пояснив очільник Мінцифри.

За його словами, компанії, які подають на бронювання, відповідно до постанови Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 мільйона євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 мільйони євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

статус резидента Дія.City;

важливість для національної економіки – так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал – не менше, ніж еквівалент 1200 євро за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал – не менше 9 осіб.

За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Федоров наголосив, що це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси.

Він подав список компаній та кількість заброньованих працівників.

ТОВ "КОРТ" – 6 осіб

ТОВ "Віза Україна" – 15 осіб

ТОВ "Гловоапп Україна" – 11 осіб

Дочірнє підприємство "ССМ" – 6 осіб

ТОВ "Агрі Чейн" – 1 особа

ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК" – 15 осіб

Водночас до Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. Мовиться про близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації.

Кого уряд дозволив бронювати без обмежень