Для кого діє нововведення

Кабмін дозволив бронювати без обмежень працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу. Також це нововведення стосується ІТ-спеціалістів.

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Перелік таких критично важливих підприємств затверджує Міненерго та Мінцифри (залежно від роду діяльності організації). Обмежень на кількість заброньованих спеціалістів з цих галузей немає. При бронюванні, до уваги не береться:

вік особи;

військове звання;

військово-облікова спеціальність.

Також під оновлені правила бронювання підпадають робітники що забезпечують функціонування об’єднаної енергетичної та газотранспортної системи України. А саме працівники, які:

здійснюють там ремонт або будівництво;

займаються відновленням обладнанням;

постачають необхідне обладнання;

проводять інженерно-технічні заходи, що забезпечують безперебійну роботу;

надають певні послуги.

Як діє система бронювання

Бронювання дозволяє певній організації зберегти спеціалістів на місцях, тобто зробити так, аби ці працівники не підпадали під мобілізацію. Зараз така опція доступна тим, хто підпадає під перелік встановлений рішенням Кабміну ще у 2023 році.

Скоро зміниться не тільки список спеціальностей доступних для бронювання. Кабмін ухвалив новий порядок процесу встановлення броні.