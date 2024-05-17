Компанія хоче вживити другий чип

Neuralink шукає добровольця для свого імплантату Telepathy, який дозволяє керувати електроніками за допомогою думки.

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Цей чип вже допоміг першому пацієнту, Нолану Арбо, якому в січні цього року імплантували пристрій, і вже через місяць він міг керувати комп'ютерною мишею думками.

На підтвердження цього Neuralink опублікували відео, де Нолан грає в шахи, використовуючи лише силу своїх думок.

Проблеми з мозковими чипами

Нещодавно стало відомо про механічні неполадки з імплантованим чипом Neuralink невдовзі після хірургічного втручання. Під час першого випробування імплантату, тонші за людську волосину дроти імплантату були ненавмисно виведені з мозку пацієнта.

Це призвело до зниження кількості електродів, здатних реєструвати мозкові сигнали. Однак, компанія успішно відновила здатність імплантату відстежувати мозкові сигнали, змінивши алгоритм, щоб підвищити його чутливість.

Цікаво! Neuralink була обізнана з потенційними проблемами видалення дротів імплантів ще з часів передклінічних випробувань на тваринах. Це сталося перед тим, як компанія отримала дозвіл у США минулого року. Три джерела стверджують, що компанія вирішила, що ризик достатньо низький, і тому не змінювала конструкцію своїх імплантів.