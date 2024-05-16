Новий голова відділу продуктів Anthropic
Стартап у галузі штучного інтелекту Anthropic найняв співзасновника Instagram Майка Крігера на посаду голови відділу продуктів.
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В компанії зауважили, що таке призначення було зроблено для розширення корпоративних додатків Anthropic та представлення моделі ШІ Claude ширшій аудиторії. Таким чином, Anthropic робить поштовх, щоб запровадити свій чат-бот для бізнесу
Крігер, який раніше обіймав посаду технічного директора в Instagram, контролюватиме функції розробки, управління та дизайну продукту Anthropic,
– повідомляється у виданні.
Хто конкурент для OpenAI
- У 2021 році колишні співробітники OpenAI заснували Anthropic. Цей стартап став основним конкурентом ChatGPT.
- Компанія зосередилася на відповідальній розробці ШІ, а крім того, все більше зосереджується на продажі свого чат-бота Claude компаніям. Це для того, щоб монетизувати нову технологію.
Що відомо про AnthropicЦе американський стартап в галузі штучного інтелекту. Компанія спеціалізується на розробці загальних систем штучного інтелекту та мовних моделей.
Як розповів співзасновник та головний виконавчий директор Anthropic, Даріо Амодей, досвід Майка Крігера стане для компанії неоціненним, адже Anthropic створює новий спосіб взаємодії людей з Claude.