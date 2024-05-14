Чим небезпечний ШІ

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що протягом наступних двох років ШІ сильно вплине на ринок праці. Відбудеться "бум" продуктивності і водночас відчуватиметься більша нерівність у суспільстві.

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Крісталіна Георгієва Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду У нас дуже мало часу, щоб підготувати до цього людей, підготувати до цього бізнеси.

Георгієва вважає, що ШІ вплине на робочі місця так:

змін зазнають 60% робочих місць у розвинених країнах;

40% – по всьому світу.

Чи замінить ШІ людей

Георгієва наголосила, що ШІ скоріше стане помічником для людини. Тобто, штучний інтелект лише доповнюватиме людську працю, роблячи певні процеси швидшими та результативнішими.

Маємо розуміти, що світова економіка зазнала значних змін протягом останніх років, зокрема, через пандемію та війну в Україні. Зараз ШІ може частково замінити людську працю, на більше потрібен час та розвиток цієї галузі.