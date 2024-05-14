Чем опасен ИИ

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что в течение следующих двух лет ИИ сильно повлияет на рынок труда. Произойдет "бум" производительности и одновременно будет ощущаться большее неравенство в обществе.

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Кристалина Георгиева Директор-распорядитель Международного валютного фонда У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, подготовить к этому бизнесы.

Георгиева считает, что ИИ повлияет на рабочие места так:

изменениям подвергнутся 60% рабочих мест в развитых странах;

40% – по всему миру.

Заменит ли ИИ людей

Георгиева отметила, что ИИ скорее станет помощником для человека. То есть, искусственный интеллект только дополнять человеческий труд, делая определенные процессы быстрее и результативнее.

Нужно понимать, что мировая экономика претерпела значительные изменения в последние годы, в частности, из-за пандемии и войны в Украине. Сейчас ИИ может частично заменить человеческий труд, на большее нужно время и развитие этой отрасли.