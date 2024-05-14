За сколько хотят продать здание
Недавно Кабинет Министров добавил отель "Украина" в список объектов, которые должны быть приватизированы. Это решение о приватизации было утверждено Фондом государственного имущества.
Читайте также Украинцы покупают больше земли, чем в довоенные годы
Комиссия установила начальную цену для приватизации гостиницы "Украина" на уровне 1,048 миллиарда гривен.
Участники комиссии ознакомились с документами предприятия, в частности с финансовой отчетностью за I квартал текущего года. После обсуждения, учитывая требования Закона, комиссия установила стартовую цену продажи актива на аукционе с условиями – 1 047 637 152 гривен,
– говорится в заявлении ФГУ.
Что известно об отеле
Отель "Украина" – это 4-звездочный отель, расположен в самом центре Киева, на Майдане Независимости. Здание имеет 14 этажей и общую площадь 22 481,5 квадратных метров.
Вот что в отеле можно найти:
- Главный ресторан "Украина" на 250 мест с площадью 451 квадратный метр.
- Четыре банкетных зала.
- Бизнес-центр на первом этаже, оснащен современным офисным оборудованием.
- Шесть конференц-залов и переговорные комнаты.
- Салон красоты, сауна и массажный кабинет, где также предлагаются услуги частной прачечной.
- Стоянка на 69 мест для автомобилей.
Приватизация гостиницы "Украина"
Неделю назад Кабмин издал распоряжение, по которому отель "Украина" был включен в список объектов на приватизацию. Это означает, что в ближайшем будущем отель будут развивать частные инвесторы.
Стартовая стоимость отеля сперва была установлена в 1,039 миллиарда гривен без учета НДС. В январе отмечалось, что отель имеет долги на сумму 45 миллионов гривен.