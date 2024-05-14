За сколько хотят продать здание

Недавно Кабинет Министров добавил отель "Украина" в список объектов, которые должны быть приватизированы. Это решение о приватизации было утверждено Фондом государственного имущества.

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Комиссия установила начальную цену для приватизации гостиницы "Украина" на уровне 1,048 миллиарда гривен.

Участники комиссии ознакомились с документами предприятия, в частности с финансовой отчетностью за I квартал текущего года. После обсуждения, учитывая требования Закона, комиссия установила стартовую цену продажи актива на аукционе с условиями – 1 047 637 152 гривен,

– говорится в заявлении ФГУ.

Что известно об отеле

Отель "Украина" – это 4-звездочный отель, расположен в самом центре Киева, на Майдане Независимости. Здание имеет 14 этажей и общую площадь 22 481,5 квадратных метров.

Вот что в отеле можно найти:

Главный ресторан "Украина" на 250 мест с площадью 451 квадратный метр.

Четыре банкетных зала.

Бизнес-центр на первом этаже, оснащен современным офисным оборудованием.

Шесть конференц-залов и переговорные комнаты.

Салон красоты, сауна и массажный кабинет, где также предлагаются услуги частной прачечной.

Стоянка на 69 мест для автомобилей.

Приватизация гостиницы "Украина"

Неделю назад Кабмин издал распоряжение, по которому отель "Украина" был включен в список объектов на приватизацию. Это означает, что в ближайшем будущем отель будут развивать частные инвесторы.

Стартовая стоимость отеля сперва была установлена в 1,039 миллиарда гривен без учета НДС. В январе отмечалось, что отель имеет долги на сумму 45 миллионов гривен.

Заметьте! Аукцион по продаже отеля планируется провести в конце этого лета. Сейчас отель продолжает работать, но из-за военных обстоятельств преимущественно используется для проведения конференций, а не для размещения гостей.