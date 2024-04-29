Когда приватизируют "Украину"

Кабмин издал распоряжение №352-р, в котором включил столичную гостиницу Украина в список на приватизацию. Следовательно, в обозримом будущем развивать объект возле Майдана Независимости будут частные инвесторы.

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Стоимость отеля составляет 1, 039 миллиарда гривен без НДС. В январе сообщалось, что он уже успел накопить долги в 45 миллионов гривен.

Аукцион по продаже "Украины" планируют провести в конце этого лета. Отель сейчас работает, но через военное время в основном принимает конференции, а не жильцов.

Большая приватизация – это объекты с балансовой стоимостью более 250 миллионов гривен.

В отеле есть 6 конференц-залов., несколько комнат для переговоров и 363 жилых номера. Также предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Паркинг вмещает 80 автомобилей, а в укрытии есть отдельная аудитория для проведения мероприятий на 50 человек.

В целом в 2024 году Фонд государственного имущества хочет получить доход в бюджет на уровне 4 миллиарда гривен. Что касается крупной приватизации, уже созданы условия для продажи 15 объектов.