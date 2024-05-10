Сколько земли покупают украинцы
В этом году спрос на земельные участки и недвижимость в Украине значительно вырос, достигнув роста в 1,5 раза. В первом квартале 2024 года украинцы активнее осуществляли покупку и продажу земли, чем в предыдущие годы.
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Так, в первом квартале украинцы зарегистрировали более 185 тысяч договоров об отчуждении земельных участков. Это на 56% больше, чем за первый квартал 2023 года. Тогда было 119 тысяч таких сделок.
Рост других сделок тоже растет
В то же время в этом году количество сделок с другой недвижимостью, кроме земли, выросло в полтора раза, и составляет более 181 тысячи документов в первом квартале, тогда как в прошлом году их было почти 117 тысяч.
Эти показатели все еще на 16% ниже довоенных, когда за три месяца было использовано более 216 тысяч бланков для отчуждения земли.
Динамика нотариальных бланков по отчуждению земли и недвижимости / Инфографика – Opendatabot
Можно ли получить участок бесплатно
В Украине закон позволяет каждому гражданину бесплатно получить один земельный участок для определенного вида использования, выбранный в любой части страны, независимо от места регистрации. Впрочем, во время войны закон не позволяет бесплатную передачу земли в частную собственность.
В этот период необходимо подать запросы на публичную информацию в соответствующие органы. Когда военное положение будет отменено, процедура регистрации земли в собственность будет продолжена согласно установленным правилам.
Чтобы оформить земельный участок после военного положения в Украине, надо выполнить следующие действия:
Поиск участка. Воспользуйтесь Публичной кадастровой картой для выбора свободного земельного участка.
Подача ходатайства. Отправьте ходатайство о передаче участка в вашу собственность в соответствующий орган исполнительной власти или местного самоуправления. В ходатайстве укажите целевое назначение участка и его ориентировочные размеры, добавив графические материалы.
Рассмотрение ходатайства. Соответствующий орган рассмотрит ваше ходатайство в течение месяца и решит, предоставить ли разрешение на разработку проекта землеустройства. В случае отказа можно запросить публичную информацию о статусе участка.
Разработка проекта землеустройства. После получения разрешения вам следует обратиться к землеустроителям для разработки проекта.
Утверждение проекта. Орган исполнительной власти в течение двух недель после получения проекта обязан утвердить его и предоставить участок в собственность.
Регистрация участка. Завершающий шаг – регистрация земельного участка в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.