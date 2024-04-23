Основные риски для агробизнеса

В условиях войны агробизнес должен четко определить риски, которые будут негативно влиять на его дальнейшее развитие. Далее необходимо проработать механизмы их минимизации – одним из таких является страхование.

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Управляющий партнер АО "Стеллар Партнерс", Святослав Святюк рассказал для 24 Канала, что на практике, при заключении страховых сделок, риски разделяют на два направления: внешние и внутренние.

Святослав Святюк Управляющий партнер АО "Стеллар Партнерс" В свою очередь, внутренние страховые риски можно разделить на две подгруппы: те, которые возникают ввиду специфики агропроизводства и природных условий, и на те, которые зависят от военных действий. Ведь, сохранение посевов, урожая, техники от обстрелов, соблюдение сроков по контрактам зависят не только от устойчивых общих условий, но и от проведения военных действий в Украине.

На практике, предметом страховых сделок являются:

производственные риски;

кредитные риски;

транспортные риски;

риски сохранения агропродукции.

Украинское зерно на временно оккупированных территориях

Александр Игнатенко, адвокат, партнер АО "Стеллар Партнерсана" объяснил для 24 Канала, что проблема была весьма актуальной в первый год полномасштабного вторжения, когда аграрии несли колоссальные убытки из-за оккупации территорий, на который расположены посевы и урожай.

Александр Игнатенко Адвокат, партнер АО "Стеллар Партнерсана" Однако, учитывая природный цикл, посевы, урожай, зерно, которое находится на временно оккупированных территориях не подпадает под страховые риски, ведь, по общему правилу, ведения бизнеса на временно оккупированных территориях запрещается. Страховые компании не имеют права страховать посевы, урожай и т.д. которые находятся на временно оккупированных территориях.

Однако действенным механизмом возмещения расходов ввиду уничтожения посевов, зерна, завладения им неустановленными лицами из-за оккупации является предъявление иска о взыскании убытков в суд.

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Частное и государственное страхование

В Украине действует Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой", который регулирует вопрос, кто может воспользоваться государственным страхованием. В частности, это субъекты хозяйствования, которые ведут свой бизнес в Украине, за исключением ВОТ.

Особенностью государственного страхования аграрных рисков является их возможное покрытие за счет средств из государственного бюджета. Государственные страховые программы, по сравнению с частными, имеют более жесткие условия и распространяются на определенные законом страховые случаи,

– пояснил Святослав Святюк.

В то же время у частного страхования, условия договора являются "свободными". Стороны по своему усмотрению могут согласовать условия страхования, которые прописывают в соглашениях.

Также, государственное страхование имеет ограничения по проценту возмещения по страховому платежу – не более 60%. Зато частное страхование является свободным относительно любых процентных ограничений,

– добавил Александр Игнатенко.

Обратите внимание! На сайте Министерства аграрной политики и продовольствия указана только одна компания, которая имеет право на ведение хозяйственной деятельности по предоставлению услуг по государственной поддержке страхования агрорисков.

Так произошло из-за совокупности факторов: как условия государства по привлечению страховых компаний к такому виду страхования, так и наличие бюджетных средств по выплате в случае наступления страхового случая.

Страховым компаниям более выгодно предоставлять услуги по частному страхованию агрорисков, чем принимать участие в правоотношениях по государственному страхованию. Возможно, это связано с чрезмерным регулированием этого вопроса и отсутствием очевидной выгоды для участников страхового рынка,

– добавил Святюк.

Оплата и объемы страхования

Государство выплачивает 60% от суммы страхового платежа в качестве компенсации за агрориск. В то же время частное страхование имеет свободные условия и этот процент можно установить индивидуально.

Заметьте! Такая же ситуация с оплатой за услуги страхования. Некоторые компании просят оплатить все одним платежом, а другие дают так называемую "рассрочку".

По объему учтенных рисков, может быть как один страховой договор, охватывающий все возможные страховые риски, так и договор, условия которого рассчитаны на конкретный случай, например страхование посевов или урожая.

При обращении за юридической консультацией мы своим клиентам рекомендуем в первую очередь определиться с возможными рисками, которые могут повлиять на их бизнес. Только после предварительного определения рисков возникает целесообразность оформления страхового соглашения для их страхования. Например, если аграрий не занимается хранением зерна, то нет смысла страховать риски, связанные с хранением зерна,

– сказал управляющий партнер АО "Стеллар Партнерс".

Игнатенко дополнил, что если агробизнес только набирает обороты и не содержит в себе замкнутый цикл, то есть смысл подписывать страховой договор, который учитывает только один-два риска. Если же бизнес имеет большие мощности и занимается не только агропроизводством, а и транспортировкой, переработкой, то есть смысл подписывать соглашение, которое будет покрывать все агрориски, учитывая объемы и специфику бизнеса.

На что обратить внимание при оформлении договора

Оба собеседника согласились, что в первую очередь необходимо обращать внимание на страховые риски, которые прописаны в договоре и что относится к страховому случаю.

Необходимо также обращать внимание на процедуру подтверждения страхового случая и порядок выплаты. Особой внимательности требует пункт: при каких условиях страховая выплата не выплачивается.

Обратите внимание! 28 февраля 2022 года Торгово-промышленной палатой Украины было опубликовано письмо относительно засвидетельствования форс-мажорных обстоятельств в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Соответственно, страховая компания может быть освобождена от ответственности за невыплату страхового возмещения только при условии, если форс-мажорные обстоятельства и само невыполнение имеют связь. В других случаях во время военного положения компания должна осуществить страховую выплату, если риск все-таки произошел.

Какие существуют проблемы со страхованием рисков

К проблематике страхования агрорисков относятся:

военные действия;

состояние экономики;

поведение участников рынка;

давление государственных органов.

Например, достаточно актуальной проблемой является блокирование границы, что делает невозможным соблюдение контрактов агропроизводителями. Проблемы со страхованием возникают как на стадии заключения сделок, так и на стадии их выполнения. Есть проблемы, которые можно решить путем переговоров, а есть такие, что решаются исключительно в судебном порядке,

– сказал Игнатенко.

Еще одной проблемой является заминированные территории, их дальнейшее разминирование увеличивает риск наступления страхового случая.

Если, например, аграрий взял в лизинг технику, а она будет повреждена во время работ на поле, то это дополнительные риски для лизингодателя. Поэтому, банки и финансовые учреждения перестраховываются и не хотят кредитовать агропроизводителей учитывая указанные риски,

– добавил Святюк.

Однако, если во время переговорного процесса предложить банку возможность застраховать лизинговое имущество от таких рисков, банк в основном идет на уступки аграриям и заключает лизинговые договоры.





