Скільки землі купують українці

Цього року попит на земельні ділянки та нерухомість в Україні значно зріс, досягнувши зростання в 1,5 рази. В першому кварталі 2024 року українці активніше здійснювали купівлю та продаж землі, ніж у попередні роки.

Читайте також Ризиків багато, а рішення одне: що треба знати про страхування агробізнесу

Так, у першому кварталі українці зареєстрували понад 185 тисяч договорів про відчуження земельних ділянок. Це на 56% більше, ніж за перший квартал 2023 року. Тоді було 119 тисяч таких угод.

Важливо! Кількість угод про відчуження землі вже втричі більша, ніж до початку війни. Наприклад, у 2021 році, було оформлено понад 136 тисяч договорів.

Зростання інших угод теж зростає

Водночас цьогоріч кількість угод з іншою нерухомістю, окрім землі, зросла в півтора рази, і становить понад 181 тисячу документів у першому кварталі, тоді як минулого року їх було майже 117 тисяч.

Ці показники все ще на 16% нижчі від довоєнних, коли за три місяці було використано понад 216 тисяч бланків для відчуження землі.

Динаміка нотаріальних бланків щодо відчуження землі та нерухомості / Інфографіка – Opendatabot

Зауважте! Минулого року загальна кількість використаних нотаріальних бланків збільшилася на 2,6 мільйони, однак ця кількість все ще менша порівняно з періодом до початку повномасштабного конфлікту.

Чи можна отримати ділянку безкоштовно

В Україні закон дозволяє кожному громадянину безкоштовно отримати одну земельну ділянку для певного виду використання, вибрану в будь-якій частині країни, незалежно від місця реєстрації. Втім, під час війни закон не дозволяє безоплатну передачу землі у приватну власність.

Важливо! Попри воєнний стан, громадяни все ще мають можливість вибрати ділянку для майбутнього оформлення права власності.

В цей період необхідно подати запити на публічну інформацію до відповідних органів. Коли воєнний стан буде скасовано, процедура реєстрації землі у власність буде продовжена згідно з встановленими правилами.

Щоб оформити земельну ділянку після воєнного стану в Україні, треба виконати наступні дії: