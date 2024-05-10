Скільки землі купують українці
Цього року попит на земельні ділянки та нерухомість в Україні значно зріс, досягнувши зростання в 1,5 рази. В першому кварталі 2024 року українці активніше здійснювали купівлю та продаж землі, ніж у попередні роки.
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Так, у першому кварталі українці зареєстрували понад 185 тисяч договорів про відчуження земельних ділянок. Це на 56% більше, ніж за перший квартал 2023 року. Тоді було 119 тисяч таких угод.
Зростання інших угод теж зростає
Водночас цьогоріч кількість угод з іншою нерухомістю, окрім землі, зросла в півтора рази, і становить понад 181 тисячу документів у першому кварталі, тоді як минулого року їх було майже 117 тисяч.
Ці показники все ще на 16% нижчі від довоєнних, коли за три місяці було використано понад 216 тисяч бланків для відчуження землі.
Динаміка нотаріальних бланків щодо відчуження землі та нерухомості / Інфографіка – Opendatabot
Чи можна отримати ділянку безкоштовно
В Україні закон дозволяє кожному громадянину безкоштовно отримати одну земельну ділянку для певного виду використання, вибрану в будь-якій частині країни, незалежно від місця реєстрації. Втім, під час війни закон не дозволяє безоплатну передачу землі у приватну власність.
В цей період необхідно подати запити на публічну інформацію до відповідних органів. Коли воєнний стан буде скасовано, процедура реєстрації землі у власність буде продовжена згідно з встановленими правилами.
Щоб оформити земельну ділянку після воєнного стану в Україні, треба виконати наступні дії:
Пошук ділянки. Скористайтесь Публічною кадастровою картою для вибору вільної земельної ділянки.
Подання клопотання. Надішліть клопотання про передачу ділянки у вашу власність до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. У клопотанні вкажіть цільове призначення ділянки та її орієнтовані розміри, додавши графічні матеріали.
Розгляд клопотання. Відповідний орган розгляне ваше клопотання протягом місяця та вирішить, чи надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою. У випадку відмови можна запросити публічну інформацію про статус ділянки.
Розроблення проєкту землеустрою. Після отримання дозволу вам слід звернутися до землевпорядників для розробки проєкту.
Затвердження проєкту. Орган виконавчої влади протягом двох тижнів після отримання проєкту зобов'язаний затвердити його та надати ділянку у власність.
Реєстрація ділянки. Завершальний крок – реєстрація земельної ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.