Новый глава отдела продуктов Anthropic
Стартап в области искусственного интеллекта Anthropic нанял соучредителя Instagram Майка Кригера на должность главы отдела продуктов.
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В компании отметили, что такое назначение было сделано для расширения корпоративных приложений Anthropic и представления модели ИИ Claude широкой аудитории. Таким образом, Anthropic делает толчок, чтобы ввести свой чат-бот для бизнеса
Кригер, который ранее занимал должность технического директора в Instagram, будет контролировать функции разработки, управления и дизайна продукта Anthropic,
– сообщается в издании.
Кто конкурент для OpenAI
- В 2021 году бывшие сотрудники OpenAI основали Anthropic. Этот стартап стал основным конкурентом ChatGPT.
- Компания сосредоточилась на ответственной разработке ИИ, а кроме того, все больше сосредотачивается на продаже своего чат-бота Claude компаниям. Это для того, чтобы монетизировать новую технологию.
Что известно о AnthropicЭто американский стартап в области искусственного интеллекта. Компания специализируется на разработке общих систем искусственного интеллекта и языковых моделей.
Как рассказал соучредитель и главный исполнительный директор Anthropic, Дарио Амодей, опыт Майка Кригера станет для компании неоценимым, ведь Anthropic создает новый способ взаимодействия людей с Claude.