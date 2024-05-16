Сенат США зобов'язав компанію ByteDance продати ТікТок. В іншому випадку буде розглядатися питання про блокування ресурсу на території країни.

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ByteDance пішов до суду та оскаржує рішення. Компанія заявила, що не має намірів продавати свій американський підрозділ.

Поки точаться суперечки у суду, мільярдер Френк МакКорт, який досягнув успіху у сфері нерухомості, вже планує створення консорціуму, аби взяти участь у тендері.

Колишній власник бейсбольної команди Los Angeles Dodgers і виконавчий директор інвестиційної компанії McCourt Global є ймовірним претендентом на платформу, що належить китайській ByteDance Ltd.,

– повідомляє Bloomberg.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Втім, ця угода, якщо й відбудеться, то передбачає великі витрати. За розрахунками аналітиків, може йти мова про 30 – 40 мільярдів доларів. До речі, МакКорт далеко не єдиний, кого зацікавила ця угода. Колишній міністр фінансів США Стів Мнучін також готовий позмагатися за частку ByteDance в США. Ходять розмови, що у боротьбу може вступити і колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт.

Раніше ми писали про те, що США завадили російському олігарху Олегу Дерипасці вивести з-під санкцій 1,5 мільярда доларів.