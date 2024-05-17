Компания хочет вживить второй чип

Neuralink ищет добровольца для своего имплантата Telepathy, который позволяет управлять электроникой с помощью мысли.

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Этот чип уже помог первому пациенту, Нолану Арбо, которому в январе этого года имплантировали устройство, и уже через месяц он мог управлять компьютерной мышью мыслями.

В подтверждение этого Neuralink опубликовали видео, где Нолан играет в шахматы, используя лишь силу своих мыслей.

Проблемы с мозговыми чипами

Недавно стало известно о механических неполадки с имплантированным чипом Neuralink вскоре после хирургического вмешательства. Во время первого испытания имплантата, тоньше человеческого волоса провода имплантата были непреднамеренно выведены из мозга пациента.

Это привело к снижению количества электродов, способных регистрировать мозговые сигналы. Однако, компания успешно восстановила способность имплантата отслеживать мозговые сигналы, изменив алгоритм, чтобы повысить его чувствительность.

Интересно! Neuralink была осведомлена с потенциальными проблемами удаления проводов имплантов еще со времен предклинических испытаний на животных. Это произошло перед тем, как компания получила разрешение в США в прошлом году. Три источника утверждают, что компания решила, что риск достаточно низкий, и поэтому не меняла конструкцию своих имплантов.