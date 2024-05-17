Компания хочет вживить второй чип
Neuralink ищет добровольца для своего имплантата Telepathy, который позволяет управлять электроникой с помощью мысли.
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Этот чип уже помог первому пациенту, Нолану Арбо, которому в январе этого года имплантировали устройство, и уже через месяц он мог управлять компьютерной мышью мыслями.
В подтверждение этого Neuralink опубликовали видео, где Нолан играет в шахматы, используя лишь силу своих мыслей.
Проблемы с мозговыми чипами
Недавно стало известно о механических неполадки с имплантированным чипом Neuralink вскоре после хирургического вмешательства. Во время первого испытания имплантата, тоньше человеческого волоса провода имплантата были непреднамеренно выведены из мозга пациента.
Это привело к снижению количества электродов, способных регистрировать мозговые сигналы. Однако, компания успешно восстановила способность имплантата отслеживать мозговые сигналы, изменив алгоритм, чтобы повысить его чувствительность.