Зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

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Відтепер підприємства, установи і організації, які задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв:

Бути виконавцем чи співвиконавцем:

державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці;

або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, які не заборонені законодавством України.

При цьому товари оборонного призначення обов'язково мають бути поставленими до військових частин ЗСУ та інших військових формувань.

Зауважте. Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1), затвердженим постановою Кабміну від 8 березня 2024 року.

Що зміниться

Зміни фактично розширюють перелік критеріїв. Перший об'єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування.

А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які перебувають на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК.

"Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється", – наголосили в Міністерстві.

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