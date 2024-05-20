Одразу після виходу додатку Резерв+ у відкритий доступ ним скористались тисячі військовозобов'язаних українців. Активність там набагато вища, ніж в ЦНАПах.

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Додаток користується популярністю

Сервіс Резерв+ новий, його запустили 18 травня. Втім, за словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, він одразу ж викликав великий ажіотаж. Щодо ТЦК, за словами речника, ще немає остаточної статистики. Люди постійно йдуть, дані оновлюються.

В етері загальноукраїнського телемарафону Дмитро Лазуткін розповів, що наразі вже 300 тисяч військовозобов'язаних уточнили свої дані через застосунок Резерв+, передає 24 Канал. Також зареєстровано 620 тисяч скачувань. На 11 годину 20 травня всі технічні негаразди, які були в перший день, виправлені.

Раніше Лазуткін говорив, що близько 260 тисяч українців оновили свої дані. У Резерві+ більше за все людей оновило дані. Це приблизно у 80 разів більше, ніж в ЦНАПах.

Застосунок зараз лідирує серед військовозобов'язаних, які оновлюють дані. Люди намагаються виконувати норму закону, але роблять це у зручний для них спосіб,

– додав речник Міноборони.

Також він уточнив, що додаток Резерв+ вже запрацював в усьому світі. В перший же день існування сервісу були деякі проблеми у людей за кордоном та Україні через перевантаження. Це відбувалось через те, що в деякий момент одночасно на сервісі намагались авторизуватися та уточнити дані близько 700 тисяч людей.

Що відомо про додаток Резерв+ та нові способи оновлення даних